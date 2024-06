JudoClub Middelharnis lanceert inzamelingsactie voor nieuwe judomatten

De judomatten van JudoClub Middelharnis zijn dringend aan vervanging toe. Door jarenlange intensieve trainingen, examens en toernooien zijn de matten versleten. De lijmlaag laat los en blijft vervolgens aan de vloer van de gymzaal plakken, wat voor gevaarlijke situaties zorgt. Helaas beschikt de vereniging niet over voldoende financiële middelen om de benodigde nieuwe matten aan te schaffen, die een kostprijs van € 27.000 hebben.

Inzamelingsactie en subsidie-aanvraag

JudoClub Middelharnis is daarom een crowdfundingsactie gestart op het GoFundMe-platform. In combinatie met andere acties, sponsoren, eigen vermogen en een subsidie-aanvraag bij de gemeente hopen ze € 20.000 euro op te halen. Bekijk hier de crowdfundings-actie.

"Wij hebben in totaal 375 m² aan matten nodig voor alle locaties waar wij trainen. Zonder deze nieuwe matten kunnen wij de trainingen van deze mooie sport niet meer geven en onze leden dus niet meer laten trainen. Met deze nieuwe matten kunnen wij ook zelf toernooien gaan organiseren en met andere verenigingen samenwerken, maar ook andere mensen helpen met bijvoorbeeld een training valpreventie," aldus Marcel Dekker, voorzitter van JudoClub Middelharnis.

Het belang van judo

Het zou een grote aderlating zijn als de judovereniging uit Middelharnis noodgedwongen zou moeten stoppen met het geven van trainingen. Judo speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen, vooral op het gebied van doorzettingsvermogen, veerkracht, discipline, respect en zelfbeheersing. De afgelopen decennia zijn er veel boeiende verhalen gedeeld over wat zich allemaal heeft afgespeeld op de 'oude versleten matten'. Om ervoor te zorgen dat er ook weer nieuwe verhalen gemaakt kunnen worden, zijn nieuwe matten essentieel.

Het verhaal van meester Lau en de Beer

Een van de bekendste verhalen die van generatie op generatie wordt doorgegeven, is die van judomeester Lau Almekinders. Ooit vocht hij met een bruine beer, de grootste van het bos. Tijdens deze confrontatie gebruikte meester Lau zijn technieken om de beer in een houdgreep te leggen. De beer, die de judoregels niet kende, beet in de schouder van Lau. Daarop klemde Lau de beer zo hard tussen zijn sterke armen dat de beer schrok en zijn vacht van kleur verschoot naar wit. Elke keer als de jongste judoka's het litteken zien en ernaar vragen, horen ze dit verhaal. Generaties jonge judoka's zijn onder de indruk van dit verhaal.

Het verhaal illustreert dat je door te judoën technieken leert om je tegenstander, hoe groot en gevaarlijk dan ook, weet te overmeesteren. De jonge judoka's vinden het geweldig om naar meester Lau te luisteren.

De inzet van JudoClub Middelharnis om nieuwe judomatten aan te schaffen, is niet alleen een investering in hun sportfaciliteiten, maar ook in de toekomst van hun leden en de gemeenschap. De verhalen en ervaringen die zijn opgebouwd op de oude matten, vormen een rijke traditie die de club graag wil voortzetten. Met de nieuwe matten kunnen ze niet alleen blijven trainen en toernooien organiseren, maar ook bijdragen aan de persoonlijke groei van hun leden en de gemeenschap door middel van trainingen.



Door Danny Rijkels