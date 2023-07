Juf obs Stellegors na 42 jaar met pensioen

Juf Mariët van obs Stellegors gaat met pensioen. Zij is bijna 42 jaar kleuterjuf geweest. Een ontzettend lieve, betrokken, rustige, gezellige, creatieve juf voor heel veel kinderen in Stellendam. Ook collega's en ouders hebben bij haar in de klas gezeten. Dat verdient een bloemetje!

Alle kinderen van de school namen een bloem mee. Ook hadden alle kinderen een Jenga blokje beschilderd. Dit kan de juf gebruiken bij haar kinderfeestjes, die ze organiseert onder de naam juf Jet. Met haar eigen klas ging de juf op haar laatste schooldag naar de Flipjes en aten ze pannenkoeken in de klas. Obs Stellegors zal de juf enorm missen.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws