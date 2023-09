Kalfje gered uit gierput in Sommelsdijk

Op dinsdagmiddag 12 september 2023 werden hulpdiensten opgeroepen voor een reddingsoperatie aan de Oud-Kraaijersdijk in Sommelsdijk. Een kalfje was in een gierput beland.

De hulpdiensten arriveerden snel ter plaatse en zetten zich onmiddellijk in om het kalfje te redden. Brandweerlieden trokken een speciaal pak aan om de gierput te betreden en slaagden erin om het kalfje veilig en wel uit de gierput te halen.



Het kalfje heeft het incident goed doorstaan. Het dier is herenigd met zijn eigenaar en wordt momenteel nauwlettend in de gaten gehouden om er zeker van te zijn dat het geen blijvende verwondingen heeft opgelopen.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws