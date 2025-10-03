Kans op zware windstoten: code geel

Het KNMI heeft voor zaterdag 4 oktober 2025 code geel afgegeven vanwege de kans op zware windstoten. Vooral in de kustgebieden kunnen windvlagen voorkomen van 80 tot 90 kilometer per uur. De wind komt uit het westen tot zuidwesten en neemt in de loop van de avond in het westen van het land geleidelijk af. In het noorden blijft de wind mogelijk tot in de nacht naar zondag krachtig.

Code geel

Code geel betekent dat er sprake is van potentieel gevaarlijk weer. Het gaat in dit geval vooral om hinder voor het verkeer en risico’s bij buitenactiviteiten. Het advies is om extra alert te zijn, met name voor mensen die onderweg zijn of buitenactiviteiten op de planning hebben staan.

Windstoten

Zware windstoten zijn korte, plotselinge vlagen van wind die veel krachtiger zijn dan de gemiddelde windsnelheid. Vanaf ongeveer 75 kilometer per uur spreekt men van zware windstoten. Deze kunnen schade veroorzaken aan gebouwen, bomen en voertuigen. Afbrekende takken, rondvliegende voorwerpen of losgeraakte dakpannen zijn bekende risico’s bij dit soort weersomstandigheden.

Hoewel de meeste windstoten langs de kust worden verwacht, is er nog enige onzekerheid over hoe ver deze het binnenland in trekken. Ook landinwaarts kan het daardoor tijdelijk flink waaien.

Advies

Om schade en gevaar te voorkomen adviseert het KNMI om tijdig voorzorgsmaatregelen te nemen. Ramen en deuren kunnen het best gesloten blijven, en losse spullen zoals tuinmeubels of afvalcontainers worden bij voorkeur vastgezet of naar binnen gehaald. Voertuigen kunnen het veiligst geparkeerd worden uit de buurt van bomen of schuttingen. Voor bestuurders van vrachtwagens, caravans of auto’s met aanhanger is extra voorzichtigheid geboden. Fietsers kunnen last hebben van plotselinge zijwind.

Wie op pad gaat, wordt aangeraden het weerbericht goed te blijven volgen via de KNMI-app of andere betrouwbare bronnen. Voor actuele verkeersinformatie kunnen weggebruikers terecht op rwsverkeersinfo.nl.

Door Internetredactie Omroep Archipel