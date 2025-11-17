Raad wijst motie over stoppen of herzien jeugdprogramma OKO af

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft op 13 november 2025 tijdens de bespreking van de Programmabegroting 2026 gesproken over de toekomst van OKO (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving), een programma dat jongeren in de gemeente moet helpen gezond op te groeien. Dit onderwerp kwam aan bod omdat een motie van Trots op Goerée-Overflakkee (TOG) en SDP vroeg om bepaalde onderdelen van het programma te stoppen of te herzien.

De indieners vroegen om de bijdrage aan het Trimbos Instituut te beëindigen, omdat het contract eind 2025 afloopt en zij vinden dat de gemeente de benodigde kennis in huis heeft. Ook wilden zij de lokale bewustwordingscampagnes stopzetten en deze taak bij scholen en de landelijke overheid neerleggen. Daarnaast vroegen zij te onderzoeken hoe sport beter kan worden verbonden aan OKO.

Afwijzing

Wethouder Bruggeman zei dat het financiële voordeel van het schrappen van deze onderdelen beperkt is. Het gaat om ongeveer € 19.000,- bruto, waarvan € 9.000,- voor Trimbos. Daarbij kan een subsidie van ongeveer € 7.000,- vervallen, waardoor de netto besparing rond de € 11.000,- ligt. De personeelskosten blijven bovendien bestaan.

De PvdA noemde het stoppen van de bijdrage aan Trimbos “kortzichtigheid”. De ChristenUnie wees erop dat scholen al veel doen aan voorlichting en dat OKO zich richt op gesprekken met ouders. De VVD vond meetbare doelen belangrijk. De wethouder zegde toe dat een evaluatie binnenkort volgt. De SGP wees op het zogenoemde ‘vliegwieleffect’, waarbij organisaties elkaar beter weten te vinden. TOG stelde dat de integratie van sport eerder was toegezegd maar nog niet is uitgevoerd. Andere partijen, waaronder D66, vonden de motie te vroeg, omdat er binnenkort een evaluatie komt en de raad volgend jaar opnieuw beslist over de voortzetting van OKO.

De motie kreeg 5 stemmen voor en 20 stemmen tegen en werd daarmee verworpen.

Door Internetredactie Omroep Archipel