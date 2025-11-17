Tractorbestuurder vrijuit na fataal ongeluk, familie van slachtoffer (20) voor altijd beschadigd

Een man uit Ouddorp is door de rechtbank niet schuldig bevonden aan een ongeluk in Stellendam, waarbij drie jaar geleden de 20-jarige Thomas om het leven kwam. Wel oordeelt de rechtbank dat hij de maai-arm van zijn tractor niet goed had verlicht. De man krijgt daarom een geldboete van 750 euro.

Door Rijnmond

Het ongeluk gebeurde op 18 oktober 2022 op de Plaatweg in Stellendam. Het was donker en mistig toen daar rond 07:30 uur bij een wegversmalling een tractor en een personenwagen op elkaar botsten.

De maai-arm van de trekker doorboorde de voorruit van de auto, waarin Thomas (20) samen met zijn vader zat. Voor Thomas was de botsing fataal. Hij overleed in de ambulance, op weg naar het ziekenhuis. Zijn vader had geen schrammetje.

Boete valt helft lager uit

Adriaan (33), die de tractor bestuurde, had volgens de rechtbank voorrang op de plek waar het ongeluk gebeurde. Ook is niet vast komen te staan dat hij te hard reed. Daarom valt het fatale ongeluk hem niet aan te rekenen.

De rechtbank verwijt hem wel dat hij de maai-arm niet goed gemarkeerd had. En dat de arm ook veel verder naar voren uitstak dan was toegestaan. Daarom is hem een geldboete van 750 euro opgelegd. De boete valt de helft lager uit, omdat het lang geduurd heeft voordat de zaak voor de rechter kwam.

Het OM had 180 uur taakstraf geëist en een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid van twaalf maanden.



Veel impact

Het ongeluk op de Plaatweg heeft op alle betrokkenen veel impact gehad. De ouders van Thomas zijn gescheiden, zijn vader is nog altijd niet in staat om te werken en zijn zusje viel in drie maanden tijd vijftig kilo af. Adriaan heeft na de fatale aanrijding nooit meer een tractor willen besturen.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



