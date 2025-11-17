Roetdeeltjes neergekomen in omgeving na brand in Middelharnis

Bij de brand van zondag 16 november 2025 aan de Westhavendijk in Middelharnis zijn roetdeeltjes in de omgeving terecht gekomen. De neergedaalde deeltjes bestaan uit roet en verbrande resten. Er is geen asbest aangetroffen, ook in de omgeving niet. De brandweer werd maandagochtend 17 november rond 7:15 uur opnieuw gealarmeerd om met spoed naar de Westhavendijk te gaan omdat de brand weer een beetje was opgelaaid.



Als er roetdeeltjes op bijvoorbeeld auto’s of tuinmeubilair terecht zijn gekomen maak dit dan schoon met water en zeep, draag hierbij handschoenen. Raak de roetdeeltjes niet aan met blote handen. Let er extra op dat kleine kinderen de roetdeeltjes niet via hun handen in de mond krijgen. De gemeentelijke buitendienst is gestart met het opruimen en schoonmaken van de openbare ruimte. De gemeente houdt het gebied nauwlettend in de gaten en beoordeeld of aanvullende maatregelen nodig zijn.

