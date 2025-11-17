Picknickbank bij Battenoord opnieuw verdwenen; dorpsraad doet aangifte

Op zaterdagochtend 15 november 2025 ontdekte de dorpsraad 'Nieuwe-Tonge in Bloei!' dat een onlangs geplaatste picknickbank aan het einde van de Klinkerlandseweg in Battenoord was verdwenen. De bank, die begin dit jaar werd neergezet om recreanten een rustpunt langs het wandel- en fietspad te bieden, blijkt door onbekenden te zijn verwijderd. Dit moet zijn gebeurd in de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 november.

De picknickbank stond aan het einde van het wandel- en fietspad bij de Klinkerlandse wetering, een route die veel wordt gebruikt omdat gemotoriseerd verkeer er niet is toegestaan. De dorpsraad plaatste de bank in samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee en koos voor een vandalismebestendig model ter waarde van € 2.500,-. De bank was bevestigd op een betonnen plaat en bestond uit metalen staanders en kunststof onderdelen.

Op de locatie zijn alleen de betonplaat, enkele schroeven en verderop in het gras de metalen steunen aangetroffen. Ook de ijzeren stangen waarmee de bank was vastgezet, werden verderop bij de Zuil van de Ooggetuigen gevonden.

De dorpsraad heeft aangifte gedaan bij de politie. Volgens de dorpsraad kan de politie alleen actie ondernemen wanneer er camerabeelden beschikbaar zijn. Mensen die iets hebben gezien of informatie hebben, worden verzocht contact op te nemen met de dorpsraad via: info@dorpsraadnieuwetongeinbloei.nl.

