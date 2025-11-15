Taart bakken voor ouderen: Heel Goeree-Overflakkee Bakt is terug

Van 8 tot 11 december 2025 vindt de 11e editie van 'Heel Goeree-Overflakkee Bakt' plaats op Goeree-Overflakkee. Het concept is eenvoudig: deelnemers bakken thuis een appeltaart en leveren deze in bij De Vogel of bezorgen deze zelf bij iemand die ze willen verrassen. De taarten worden daarna verspreid naar woonzorglocaties van CuraMare, Zuidwester en Sjaloom Zorg.

Inschrijven kan tot en met 30 november 2025 via de website van De Vogel. Bakpakketten kunnen op 8 of 9 december 2025 worden opgehaald bij De Vogel in Middelharnis en Ouddorp.

Het initiatief is opgezet door De Vogel en richt zich op ouderen en hulpbehoevenden in de regio. Dit jaar werken ook Jumbo Ouddorp en Jumbo Middelharnis mee. Gezamenlijk stellen ze gratis ingrediënten beschikbaar voor deelnemers: appeltaartmix, appels, rozijnen, roomboter en eieren. Daarnaast dragen ook andere ondernemers op Goeree-Overflakkee graag hun steentje bij. Verpak De Jong zorgt voor de gebaksdozen. Kranse Printwrx verzorgt het benodigde drukwerk.

Ook is er op woensdagmiddag 10 december een activiteit op de Beroepscampus in Sommelsdijk. Leerlingen van het keuzevak 'Welzijn volwassenen en ouderen' bakken daar samen met ouderen appeltaarten. Ouderen of hulpbehoevenden die willen meedoen, kunnen zich aanmelden via de mail naar: info@devogel.nl.

