Wonen, werken en recreëren zonder dat het ten koste gaat van natuur, landschap en leefbaarheid: met de Omgevingsvisie, nu klaar in concept, legt de gemeente Goeree-Overflakkee de lat hoog. Dit alles in overleg met de inwoners.

Door Linda van der Klooster

De Omgevingsvisie Goeree-Overflakkee is een strategische langetermijnvisie tot 2050, met 2035 als tussenstap. Hierin heeft de gemeente doelen en ambities voor de fysieke leefomgeving van het eiland vastgelegd.

Het toekomstplan is in april 2025 in concept verschenen. Inwoners konden via een enquête hun mening geven, net zoals zij eerder al op meerdere momenten zijn geraadpleegd. Het plan is opgesteld via een uitgebreid participatieproces met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Er werden enquêtes uitgezet, een digitale bijeenkomst georganiseerd en inloopavonden gehouden in meerdere dorpen.

“Je wil natuurlijk heel graag de mening en de input van inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen horen”, zei wethouder Daan Markwat van Ruimtelijke Ordening eerder. “Daarom hebben we hen uitgenodigd voor participatiebijeenkomsten om hun ervaringen, maar ook hun wensen ten aanzien van de fysieke leefomgeving te delen. Hoe houden we het eiland aantrekkelijk? Hoe zorgen we ervoor dat de leefbaarheid minimaal zo blijft, het liefst nog verbetert? Dat soort zaken wil je graag van de direct betrokkenen weten, want zij wonen en werken hier en zijn vaak goed bekend met de details.”

Uitdagingen

De Omgevingsvisie sluit aan op de in 2024 in werking getreden Omgevingswet en vervangt eerdere visies zoals de Structuurvisie. De uitdagingen stapelen zich op, niet alleen op Goeree-Overflakkee, maar in heel Nederland. Er moeten duizenden woningen bijkomen, vooral om jongeren en ouderen in hun eigen dorp te houden. Tegelijk moet de landbouw innoveren, recreatie verder groeien, bedrijventerreinen verduurzamen en wil de gemeente de energievoorziening op het eiland grondig hervormen. Dat alles op een eiland waar open ruimte, natuur en landschap juist de grootste kwaliteiten zijn.

Behouden en versterken van kernkwaliteiten, zoals het unieke polderlandschap, de natuurgebieden, historische dorpsstructuren en de sterke gemeenschapszin, is dan ook een van de belangrijkste uitgangspunten van de Concept Omgevingsvisie.

Brede welvaart

Daarnaast is er aandacht voor demografische en maatschappelijke uitdagingen zoals vergrijzing, veranderende woningbehoefte, afname van vrijwilligers en veranderingen in het verenigingsleven. Ook komen ruimtelijke en economische opgaven aan bod: woningbouw, duurzame economie, energietransitie, circulaire economie, landbouwinnovatie en recreatieontwikkeling. Vanuit de Omgevingswet wordt daarbij extra aandacht besteed aan gezondheid, duurzaamheid, veiligheid en milieu-inclusieve ontwikkeling. Brede welvaart is het leidende principe: groei is geen doel op zich, maar gezondheid, milieu, leefbaarheid en sociale samenhang staan centraal.

De enquête op de participatiewebsite is inmiddels afgerond. Daarmee is de inspraakmogelijkheid voor inwoners gesloten. De verzamelde input wordt nu verwerkt. Vervolgens wordt de definitieve Omgevingsvisie vastgesteld door de gemeenteraad. Het document vormt daarna de basis voor de koers van de gemeente bij toekomstige beslissingen.

Wethouder Markwat: “Op een Omgevingsvisie worden de omgevingsplannen gebaseerd. Als we in de visie hebben bepaald dat uitbreiding van een woonkern mogelijk is zal het omgevingsplan, waarin de exacte inrichting van de wijk wordt bepaald, daarop aansluiten.”

Ook andere beleidsstukken, zoals de Recreatievisie en de Mobiliteitsvisie, worden gebaseerd op de Omgevingsvisie. “Het is eigenlijk de grote kapstok voor al het toekomstige beleid in de komende decennia.”

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.