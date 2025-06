Het gebruik van vapes onder jongeren neemt toe. Uit onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat 9% van de 12-jarigen en 44% van de 16-jarigen in Nederland ooit een vape heeft gebruikt. Ook op Goeree-Overflakkee groeit de bezorgdheid.

Door Jeugredactie Sem Hoek & Bruce Bouwman

Sem Hoek en Bruce Bouwman van het jongerenprogramma Jouw Weekendstem op Omroep Archipel bezochten scholengemeenschap RGO Middelharnis en vroegen leerlingen en medewerkers naar hun ervaringen. “We signaleren vaker gebruik, vooral onder onderbouwleerlingen,” zegt een docent. Leerlingen bevestigen dat beeld: “Bijna iedereen heeft het wel eens geprobeerd.”

Veel vapes bevatten nicotine, een verslavende stof. Lokale organisaties zoals CuraMare geven daarom voorlichting. “We willen jongeren helpen om bewuste keuzes te maken,” zegt preventiemedewerker Linda de Kloese.

Sem en Bruce spraken ook met Isabel Gosselt van het Trimbos-instituut. “Veel jongeren zien vapes als onschuldig of hip, maar ze onderschatten de risico’s,” legt ze uit. “Behalve nicotine bevatten sommige vapes ook andere schadelijke stoffen. De marketing en de zoete smaakjes maken het extra aantrekkelijk. Daarom is het belangrijk dat scholen, ouders en zorgorganisaties samenwerken om dit probleem aan te pakken.”

Volgens Gosselt is goede voorlichting essentieel: “Jongeren hebben recht op eerlijke informatie, zodat ze zelf kunnen beslissen wat goed voor hen is. We merken dat zodra ze beter weten wat er in zo’n vape zit, ze vaak minder geneigd zijn om het te gebruiken.”

Lokale samenwerking

Op Goeree-Overflakkee zijn verschillende initiatieven gestart om vapen onder jongeren tegen te gaan. De gemeente werkt samen met onder meer Lukki, een online platform en Instagram-account dat jongeren informeert over sportactiviteiten, bijbaantjes en lokale evenementen. Lukki is ontwikkeld in samenwerking met scholieren, het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) en de Integrale Aanpak Verslavingsproblematiek (IAV), en stimuleert jongeren tot een gezonde en zinvolle vrijetijdsbesteding.

Daarnaast speelt Stichting ZIJN, een brede welzijnsorganisatie, een actieve rol. Zij bieden jongerenwerk, ondersteuning aan gezinnen en werken samen met scholen en zorginstellingen aan preventie en voorlichting.

Door deze samenwerking kunnen signalen van problematisch gebruik vroegtijdig worden opgepikt en krijgen jongeren én hun ouders gerichte informatie over de risico’s van vapen.

Vragen over vapen of behoefte aan hulp? Kijk op trimbos.nl

