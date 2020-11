Kat gered bij brand tegen woning in Melissant

Bij een woonzorglocatie aan de Pieterstraat in Melissant is woensdag 4 november 2020 omstreeks 19:55 uur brand ontstaat op een balkon. De melding kwam binnen middels een automatisch brandmeldsysteem. Al snel werd duidelijk dat er daadwerkelijk brand was. De BHV van de locatie heeft hierop een zijvleugel van het complex ontruimd.

De brand op het balkon is deels naar binnen geslagen bij een slaapkamer van een woning. De bewoner was niet thuis. Wel bevond zich in de woning een kat, deze kon worden gered. Zover bekend heeft het beestje er niks aan over gehouden.