Kerkklok Dirksland nieuw repertoire en in de nacht zachter

Het repertoire van het klokkenspel van Dirksland heeft een opfrisbeurt gekregen. Sinds begin maart spelen er nieuwe liedjes. Vanaf heden zullen er regelmatig nieuwe liedjes te horen zijn uit de kerktoren van Dirksland.

De luidklok van Dirksland zal ’s nachts tussen 23:00 en 7:00 uur zachter slaan. Zo wil de gemeente tegemoetkomen aan zowel de liefhebbers als tegenstanders van het nachtelijk slaan van de klok.



In Melissant waren klachten binnengekomen over het luiden van de klok op bepaalde tijden. Daar is besloten dat de klok 08:00, 12:00 en 20:00 uur niet meer drie minuten luidt.

Een monteur van Royal Eijsbouts past de programmering van de klokken aan. De beslissing is volgens de gemeente Goeree-Overflakkee noodzakelijk, omdat uit geluidsmetingen bleek dat er volgens de Algemene Plaatselijke Verordening sprake was van een overtreding, de geluidsnorm werd in de nachtelijke uren overschreden. Daarop moest het college van burgemeester en wethouders een lastige beslissing nemen, omdat ze ook weten dat het slaan en luiden van de klokken door mensen wordt gewaardeerd. Met deze oplossing wordt aan alle partijen recht gedaan. “De klok en het carillon horen bij het karakter van een dorp, het wordt gezien als een stukje cultureel erfgoed”, zo legt burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman uit. “Maar we zien ook dat mensen er last van kunnen hebben en dat willen we niet negeren.”

Ook andere gemeenten in Nederland hebben eerder na klachten het gelui van de kerkklokken aangepast. Het afgelopen jaar is voor Dirksland en Melissant gekeken naar de mogelijkheden om bijvoorbeeld het geluid zachter te zetten. Dat bleek voor Dirksland realiseerbaar.

Ook is de APV aangepast, zodat het verbod op geluidshinder niet automatisch geldt voor het luiden van kerkklokken. Deze uitzondering is echter alleen van toepassing voor de kleinere installaties. Als er sprake is van een zogenoemde inrichting – en dat heeft te maken met grootte, aantal klokken en aanwezigheid carillons – dan vallen de kerkklokken onder de Wet Milieubeheer en moet er bij geluidsoverlast gehandhaafd worden. Voor zowel Dirksland als Melissant geldt dat er sprake is van een inrichting.