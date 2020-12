Kerkklokken luiden tijdens de jaarwisseling

In een aantal dorpen op Goeree-Overflakkee worden met oud en nieuw de kerkklokken geluid om het nieuwe jaar te verwelkomen. Op deze manier zetten ze het erfgoed van kerken in om alle inwoners op een speciale manier een goed nieuwjaar te wensen.

Omdat er in 2020 geen vuurwerk afgestoken mag worden tijdens de jaarwisseling, deden twee kamerleden onlangs de oproep om om twaalf uur ‘s nachts de klokken te laten luiden. Ook de gemeente kreeg de vraag vanuit een aantal raadsleden om hier gehoor aan te geven.

Een aantal medewerkers van de buitendienst laat op 31 december om 00:00 uur de kerkklokken luiden.

Burgemeester Ada Grootenboer: “Ik vind het een mooi initiatief om tijdens de jaarwisseling de klokken te laten luiden. Het aanbreken van een nieuw jaar is toch iets waar mensen naar uitkijken. En het afgelopen moeilijke jaar willen we niet in stilte eindigen. Het luiden van de klokken is door de tijden heen een teken geweest van eenheid, hoop en een nieuw begin.’’