Kerstkaarten in het Flakkees verkrijgbaar

Nie bie mekoare, mar toch saeme

De kerst is weer in aantocht. Het versturen en ontvangen van kerstkaarten vinden we, ondanks de digitale wereld waar we in leven, nog steeds erg leuk. Zeker nu. Het is een periode dat afspreken lastig is en de leefwereld van veel mensen klein is geworden. Vrolijk daarom je familielid, vriend of kennis op met een leuke kerstkaart in het dialect van Goeree-Overflakkee.

In de museumwinkel waren al diverse wenskaarten in het dialect verkrijgbaar en daar zijn speciale Corona kerstkaarten bijgekomen. Kaarten met teksten als “Nie bie mekoare, mar toch saeme” en “mit ’n kaertje ken ik toch vlak bie joe komme”. Alle wenskaarten (inclusief enveloppe) kosten € 2,50. Vijf stuks voor € 11,50 en tien voor € 20,00. Met deze actie probeert het Streekmuseum geld binnen te halen om haar financiële problemen door corona te beperken.

Flakkeese kersthangers

Gelijktijdig bij de aankoop van kerstkaarten zijn er in de aanbieding Flakkeese Kersthangers. Kerstballen in de vorm van een kerstboom, maar dan in plaats van glas gemaakt van leisteen met teksten als: “Lae mun nie valle… Ik ken borste!” en “’t is weer meraekels”. Deze leistenen kersthangers gebruik je ter verfraaiing van de kerstboom of gewoon leuk om op te hangen in de herfst aan de sleutel van de kast.

Dialect

“Dialect is immaterieel erfgoed wat langzamerhand verdwijnt. Op deze manier blijft het Goerees en het Flakkees zichtbaar voor een groot publiek en dat proberen we op een leuke manier”, aldus een bestuurslid van het Streekmuseum Goeree-Overflakkee.

Webshop

De kerstkaarten en kersthangers zijn, evenals vele andere items, verkrijgbaar in de museumwinkel in de Kerkstraat van Sommelsdijk.

Openingstijden in de wintermaanden: woensdag van 10:00-12:00 uur en van 14:00 – 17:00 uur en zaterdagmiddag van 14:00-17:00 uur. Is de winkel dicht? De gehele week is het museum op afspraak geopend.

En dankzij corona heeft het museum op haar site www.streekmuseum.nl/winkel een webshop, zodat ook op een “veilige” manier producten voor het goede doel te kopen zijn.

Met de aanschaf steunt u het Streekmuseum Goeree-Overflakkee en wil het museum blijven werken om aan jong en oud eilandverhalen te vertellen en door te vertellen.