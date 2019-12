Keurmerk Veilig Ondernemen voor alle bedrijventerreinen en winkelgebieden

De bedrijventerreinen én grotere winkelgebieden op Goeree-Overflakkee zijn vanaf december 2019 allemaal in het bezit van het zogeheten Keurmerk Veilig Ondernemen Basis Samenwerken. Dat is een waardering voor de gebieden waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren.

Het is uniek in Nederland dat in één keer zo veel bedrijventerreinen en winkelgebieden dit certificaat gezamenlijk behaalden. Afgelopen maandag 16 december werd de samenwerking bekrachtigd door ondertekening van het bijbehorende convenant door de verschillende partijen. Dat zijn ondernemers, politie, brandweer en de gemeente. Het gezamenlijk doel is om Goeree-Overflakkee schoon, heel en veilig te houden.

Het gaat om de bedrijventerreinen in Dirksland, Melissant, Ouddorp, Goedereede, Middelharnis, Sommelsdijk, Ooltgensplaat, Oude- en Nieuwe-Tonge, Den Bommel, Stad aan ’t Haringvliet en de winkelgebieden in Ouddorp, Middelharnis en Oude-Tonge. Eerder haalden de bedrijventerreinen in Stellendam dit keurmerk. In december haalden zij het ‘vervolgcertificaat’ KVO-B ‘Continu samenwerken’.

Traject

Veiligheid is één van de basisprincipes voor een aantrekkelijk werk- en verblijfsgebied. Maar het is geen vanzelfsprekendheid. Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan het ondernemen behoorlijk in de weg zitten. Om de veiligheidssituatie op Goeree-Overflakkee te verbeteren en te waarborgen besloot de gemeente samen met ondernemers op bedrijventerreinen en in winkelgebieden een KVO-traject op te starten in 2017. Het mooie hiervan is dat de verantwoordelijkheid niet uitsluitend bij de overheid en veiligheidsdiensten ligt, maar gedeeld wordt met de ondernemers en de gebruikers van het gebied.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) helpt ondernemers, gemeenten, politie en brandweer om samen op een gestructureerde manier de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen te verbeteren. In het KVO maken ondernemers samen met de andere betrokken partijen afspraken, zoals:

Het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over 'schoon, heel en veilig'

Beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging

Het beter verlichten van panden, het plaatsen van camera’s, enz.

Investeringen in de openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting, enz.).

De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien.

In heel Nederland worden momenteel veel bedrijventerreinen en winkelgebieden veiliger gemaakt met behulp van de KVO-methode. De ervaringen die inmiddels zijn opgedaan in verschillende gebieden bewijzen het succes van de werkwijze. Bedrijventerreinen en winkelgebieden die alle stappen hebben doorlopen krijgen aan het eind als waardering het Keurmerk toegewezen. Na drie jaar volgt een evaluatie en hercertificering.

Leuke bijkomstigheid voor de gevestigde ondernemers op de bedrijventerreinen en winkelgebieden is dat zij een korting op hun verzekeringspremie kunnen ontvangen door het behaalde certificaat.