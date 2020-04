Kijkje achter de schermen in het ziekenhuis van Dirksland

Het ziekenhuis in Dirksland heeft de afgelopen weken veel patiënten met het coronavirus opgenomen, verzorgd, begeleid en gelukkig ook zien genezen. Een situatie die niemand had kunnen voorzien en professionaliteit, flexibiliteit en creativiteit vereist van alle medewerkers. CuraMare is trots op wat ze voor elkaar hebben gekregen en geven in dit bericht een kijkje achter de schermen.

Intensive Care-plan

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn de voorbereidingen in het ziekenhuis gestart. Marieke van Splunter, afdelingshoofd van onder andere de Intensive Care legt in een notendop uit hoe die voorbereidingen in zijn werk gaan: “We hebben onderzocht hoe we in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis zoveel mogelijk (beademingsbehoeftige) patiënten op de IC kunnen verplegen met de huidige capaciteit aan materialen, artsen en verpleegkundigen. Waar dit voor de corona-uitbraak 4 beademingsbedden zouden zijn, kunnen we met de nodige aanpassingen nu maximaal opschalen naar 11 bedden met beademingsmogelijkheden.” Binnen het ziekenhuis heeft daarvoor ook een verhuizing plaatsgevonden: “We hebben nu het verkoeverdeel van de operatiekamers tot onze beschikking en is afdeling Oncologie verhuisd, zodat we ook daar patiënten kunnen beademen” licht Marieke toe.

Regionale samenwerkingen

Regionaal gaan we met alle zorgorganisaties de uitdaging aan om de zorg tijdens de coronacrisis zo goed mogelijk te organiseren. Collega’s uit Spijkenisse Medisch Centrum zijn ingezet op de IC-afdelingen van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en Maasstad ziekenhuis. “Dankzij deze intensieve samenwerking zijn we in staat om een optimale inzet van zorg en medewerkers te garanderen. We hebben door deze samenwerking bijvoorbeeld 6 patiënten naar een ander ziekenhuis verwezen”, vertelt Marieke van Splunter verder.

Ontstaan van het flexbureau

Een aantal collega’s van de operatieafdeling hebben de operatietafel ingeruild voor een bureau en zijn een intern flexbureau gestart. Afdelingshoofden kunnen bij het flexbureau om extra handen en hulp vragen. Het flexbureau koppelt vraag en aanbod van medewerkers. Zo kan de werkdruk op de afdelingen beter verdeeld worden.

Eerder in het nieuws

Geen dag is hetzelfde in het ziekenhuis en de ontwikkelingen gaan heel snel. Zo is er al eerder een tijdelijke huisartsenpost op het spoedplein geopend en heeft het ziekenhuis sinds 30 maart een tijdelijke helikopterlandingsplaats.

Dagelijks zetten honderden medewerkers zich in om de allerbeste zorg op de meest efficiënte manier te leveren binnen de regio. De raad van bestuur is trots op alle medewerkers die professioneel, flexibel en ook creatief omgaan met hun inzet tijdens de coronacrisis. Ook Marieke deelt die trots: “Het is iedere dag nog steeds heel druk op de afdeling. Ik merk dat het lichamelijk en mentaal zwaar is voor het hele team. Gelukkig heerst er ook rust en hebben we controle over de situatie. Ik ben enorm trots op het team dat zich zo flexibel heeft opgesteld en zoveel veerkracht laat zien. Iedere dag weer. Natuurlijk hebben wij onze zorgen voor de nabije toekomst, maar we hopen daarin op medewerking van de gemeenschap door zich te houden aan de verlengde maatregelen.”