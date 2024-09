Kijkmogelijkheid bij asielzoekersboot Middelharnis

Omwonenden van het asielzoekersschip bij het Havenhoofd in Middelharnis en andere geïnteresseerden kunnen donderdag 5 september 2024 een kijkje nemen op het schip.

Door Linda van der Klooster

Op 30 augustus 2024 is het schip MS Princesse de Provence aangekomen in Middelharnis. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) opent er vanaf 9 september 2024 een noodopvang voor ongeveer 150 asielzoekers, voor een periode van ten minste twee jaar. Het besluit om deze opvanglocatie te openen is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, na overleg met de gemeenteraad, om tegemoet te komen aan de dringende behoefte aan extra opvangplekken. Zo wordt de druk verlicht op andere locaties, zoals het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Hierover vindt afstemming plaats binnen de gemeenten van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Petitie

Al twee keer eerder heeft de haven van Middelharnis korte tijd gediend als locatie voor asielopvang. Dit verliep beide keren goed en rustig. Toch is er enige weerstand in de gemeente, met name vanuit het voormalige vakantiepark Buitenplaats Nieuw-Zeeland, dat vlakbij de opvanglocatie ligt. Een groep inwoners van Middelharnis lanceerde in juli een petitie waarin zij hun zorgen uitten over de mogelijke gevolgen voor de gemeenschap.

Ook in Stellendam ligt een schip waarop 120 asielzoekers wonen. Daarnaast worden in de gemeente ook andere groepen, zoals Oekraïense vluchtelingen en statushouders, gehuisvest. Zo is er een tijdelijke locatie in Dirksland en zijn er nieuwe flexwoningen neergezet in Middelharnis.

Bezoekers van het asielzoekersschip zijn 5 september 2024 welkom tussen 18:00 en 19:30 uur. Van tevoren aanmelden is verplicht en kan bij de gemeente Goeree-Overflakkee. Op de website van de gemeente staat meer informatie over de opvang.