KiKa Goeree-Overflakkee, samen strijden voor een kankervrij kind

Het is inmiddels al anderhalf jaar geleden dat William de Leeuw uit Middelharnis het ambassadeurschap van KiKa Goeree-Overflakkee op zich nam, als opvolger van de begin 2024 overleden Kees Witte. In een interview in het radioprogramma Op de Hoagte, samen met Rien Mijs, blikt de Leeuw terug op de vele activiteiten die ze organiseren en deelt hij plannen voor de toekomst van de stichting op het eiland.

KiKa, de Stichting Kinderen Kankervrij, zet zich in voor het verbeteren van de overlevingskansen van kinderen met kanker. Jaarlijks krijgen bijna 600 kinderen in Nederland kanker, maar dankzij de onderzoeken die KiKa financiert, overleeft inmiddels 81% van deze kinderen de eerste vijf jaar na diagnose, een stijging van 9% ten opzichte van 20 jaar geleden. De stichting richt zich op het verbeteren van behandelingen, medicijnen en de kwaliteit van leven voor patiënten.

Succesvolle initiatieven en inzamelacties

Door het jaar heen zijn er diverse eilandelijke activiteiten zoals onder andere het Haringevent, de nieuwjaarsduik. Daarnaast zijn er de doorlopende inzamelacties van statiegeldblikjes, oud ijzer en plastic doppen die geld opleveren voor Kika Maar er zijn ook kleine persoonlijk initiatieven zoals een verjaardag inzameling of de verkoop van handgemaakte spulletjes. De Leeuw benadrukt dat elke bijdrage, groot of klein, belangrijk is. "We werken allemaal samen aan hetzelfde doel."

KiKa Goeree-Overflakkee blijft zich inzetten voor kinderen met kanker en hoopt met de steun van de gemeenschap een verschil te maken.

Door Internetredactie Omroep Archipel