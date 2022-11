Kinderadviesraad voor Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft sinds begin november 2022 een Kinderadviesraad. Deze bestaat uit 7 jongens en meiden. De raad denkt mee over de zorg en het verblijf voor kinderen in het ziekenhuis.

Iedere dag bezoeken kinderen Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis voor een afspraak of opname. “Wij vinden het belangrijk om hun ideeën te horen. De Kinderadviesraad geeft kinderen een stem. Samen kunnen wij de zorg voor kinderen en hun verblijf in het ziekenhuis nog beter maken”, aldus kinderarts Marieke Bax.

Gevraagd en ongevraagd advies

De Kinderadviesraad komt zo’n vijf keer per jaar bij elkaar. Met elkaar praten ze over verschillende onderwerpen. Dit kan over van alles zijn: van de inrichting van het ziekenhuis, het eten wat we serveren tot het verbeteren van de zorg. Regelmatig vraagt Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis de raad om advies en ideeën. De Kinderadviesraad kan zelf ook aangeven wat beter kan en het ziekenhuis ongevraagd advies geven.

Leden Kinderadviesraad

In de Kinderadviesraad zitten 7 enthousiaste jongens en meiden. De leden kennen het ziekenhuis goed. Ze zijn bijvoorbeeld weleens opgenomen of ze hebben regelmatig een bezoek gebracht aan ons ziekenhuis.

Leden Kinderadviesraad van links naar rechts: Huib Sijtsma, Ivana Verschoor, Mats van Unen, Djindi Schaap, Britt Willems en tot slot Elise van Heinsberg (staat niet op de foto).