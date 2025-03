Kinderafdeling ontvangt donatie van Stichting Vrienden van Carmen voor BiliCocoon

Stichting Vrienden van Carmen (VvC) overhandigde maandag 24 februari 2025 een cheque van 10.000 euro aan de kinderafdeling van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Met dit bedrag schaft het ziekenhuis een BiliCocoon aan, een innovatief apparaat waarmee geelzucht bij pasgeboren baby’s thuis behandeld kan worden.

Daaf Kievit, voorzitter van Vrienden van Carmen, vertelt: "Het afgelopen jaar hebben we ons ingezet om geld in te zamelen voor Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Via onze jaarlijkse fietstocht en andere acties zoals de verkoop van wijn, cake en een bingo, hebben we maar liefst 10.000 euro opgehaald. Ik ben supertrots op dit doel: het is belangrijk dat een pasgeboren kindje thuis kan blijven. Elke euro is goed besteed. Daar ben ik blij en dankbaar voor."

Comfortabel en veilig thuis

Esther Waardenburg, zorgcoördinator van de kinderafdeling, legt uit hoe belangrijk de BiliCocoon is: "Geelzucht komt soms voor bij pasgeborenen en de BiliCocoon biedt de mogelijkheid om deze aandoening op een comfortabele en veilige manier thuis te behandelen." De BiliCocoon is een speciale slaapzak die gebruikmaakt van lichttherapie. Baby’s liggen hierin ingebakend. Esther vervolgt: "Zo kunnen ouders hun baby in de vertrouwde omgeving verzorgen. Baby’s kunnen zelfs alsnog aan de borst bij de moeder, terwijl ze in de BiliCocoon liggen.

Heleen Fraanje, afdelingshoofd kindergeneeskunde, voegt toe: "Dankzij deze donatie kunnen we direct iets tastbaars realiseren. Stichting Vrienden van Carmen levert hiermee een belangrijke bijdrage." Naar verwachting wordt de BiliCocoon in het voorjaar van 2025 in gebruik genomen.

Tweede donatie in korte tijd

Dit is de tweede donatie van Vrienden van Carmen in korte tijd. In december 2024 doneerden zij al een grote voorraad knuffelbeertjes, die aan kinderen op de kinderafdeling worden gegeven bij hun opname. Deze knuffels helpen de kinderen zich gerustgesteld te voelen in een vaak onzekere en stressvolle situatie.

Over Vrienden van Carmen

Vrienden van Carmen is vernoemd naar Carmen, de dochter van oprichter Daaf Kievit, die in 2015 op 25-jarige leeftijd overleed aan een hersentumor. Samen met vrijwilligers en sponsoren zamelt de stichting continu geld in voor verschillende goede doelen, waaronder Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.



Door Internetredactie Omroep Archipel