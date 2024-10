Kinderafdeling ziekenhuis ontvangt twee elektrische auto's

Lions Club Haringvliet heeft twee elektrische speelauto's, een voetbaltafel en andere cadeaus geschonken aan de kinderafdeling van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Op dinsdag 1 oktober 2024 werden de cadeaus officieel overhandigd en maakte een patiëntje de eerste testrit.

De autootjes bieden de jonge patiënten afleiding van de angst en stress die vaak gepaard gaan met medische ingrepen en ziekenhuisopnames. Er was ook nog budget over voor stuurtjes om een ziekenhuisbed om te toveren tot een voertuig, filmpjes voor de Qwiek up-projector en vloerstickers.

Serviceclub

Lions Club Haringvliet is een kleine serviceclub van mannen en vrouwen met als motto 'We Serve'. De Lions zetten zich in voor kinderen en diverse goede doelen.

Het geld voor de cadeaus, een bedrag van ruim 4000 euro, werd ingezameld via een paasactie waarbij chocolade werd verkocht.

De cadeaus werden overhandigd aan de Stichting Vrienden van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Deze stichting zet zich in voor projecten die de zorg, diagnostiek en behandeling van patiënten in het ziekenhuis verbeteren. Het ziekenhuisbudget biedt vaak onvoldoende ruimte voor deze belangrijke extra's, waardoor de stichting zich inspant om dit soort zaken te realiseren.



Door Internetredactie Omroep Archipel