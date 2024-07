Kinderen in Dirksland willen een pumptrack

De kinderen in Dirksland willen er al een paar jaar een, maar nu ziet het er toch echt naar uit dat er, net buiten het dorp, achter de parkeerplaats voor lang parkeren aan de Mozartsingel, een pumptrack komt. Een pumptrack is een crossbaan met bulten en bochten, bedoeld voor BMX-fietsen, steps en skates. Er staat momenteel een halfpipe op het landje, maar die is verouderd en eigenlijk ook niet geschikt.

De kinderen hebben zelf al veel ondernomen om hun wens te realiseren. Zo hebben ze met een petitie ruim 400 handtekeningen opgehaald en aan de burgemeester aangeboden, een ontwerp gemaakt voor de pumptrack en verschillende acties ondernomen om geld en steun te regelen, waaronder een crowdfunding en een statiegeldactie.

Ook de dorpsraad van Dirksland ziet de pumptrack graag komen en steunt de acties van de kinderen met geld en faciliteiten. Ook de gemeente Goeree-Overflakkee steunt het initiatief. Van de benodigde ongeveer honderdduizend euro is inmiddels tachtigduizend euro bij elkaar gesprokkeld. De gemeente heeft inmiddels contact met een bedrijf dat is gespecialiseerd in het ontwerpen en aanleggen van pumptracks. De baan zal er nog niet morgen liggen, maar waarschijnlijk wel voor de nieuwe wijk die gepland staat op de locatie.



Door Internetredactie Omroep Archipel