Kinderen leren veilig zeezwemmen bij geslaagde pilot in Ouddorp

Het sportteam van de gemeente heeft drie dagen lang naschoolse zeezwemlessen verzorgd voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van OBS De Westhoek. De leerlingen kregen uitleg en praktische tips over hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. De Centrale Reddingspost ’t Flaauwe Werk in Ouddorp fungeerde als gastheer voor de lessen.

Door Ron Broekhart

Het project is een samenwerking van de GO Academy, gemeente Goeree-Overflakkee en ABZee uit Scheveningen. “Wij zien de noodzaak ervan in. Het strand is weliswaar fantastisch, maar heeft ook een keerzijde. Er zitten ook gevaren aan,” vertelt Jonne Bergsma van Sportteam Goeree-Overflakkee. “De kinderen leren wat muien zijn, wat aflandige wind is en wat eb en vloed betekent.”

Voelen wat de stroming doet

ABZee uit Scheveningen heeft een lesprogramma ontwikkeld waarin kinderen leren hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. In Ouddorp richtte de workshop zich op kinderen tussen de 7 en 14 jaar. “We beginnen met filmpjes om op een leuke manier de theorie uit te leggen,” vertelt cursusleider Joeri Fredriks. “Daarna ervaren de kinderen het zelf in zee: voelen wat de stroming doet en met bodyboards de kracht van de golven beleven.”

Lessen bij de reddingsbrigade

De reddingsbrigade stelde de reddingspost beschikbaar zodat de lessen daar konden plaatsvinden. Lifeguard Ricardo Labeur bracht met de terreinwagen materialen, zoals zwemboeien en bodyboards, naar de waterkant. “Ik houd bovendien een oogje in het zeil wat betreft de veiligheid,” aldus Labeur.

Heel het eiland heeft met de zee te maken

GO Academy is in 2024 op OBS De Westhoek gestart met een pilot om kinderen buitenschoolse activiteiten aan te bieden. “Zeezwemmen stond bij ons én bij veel ouders al op de wensenlijst. Het is nu dankzij de gemeente gelukt,” vertelt Ingrid de Zeeuw. “Het zou mooi zijn als we dit een paar keer per jaar kunnen aanbieden. Het is noodzakelijk, want wij wonen hier aan zee, maar heel Goeree-Overflakkee heeft met de zee te maken. Daarom is het zinvol om hier aandacht aan te besteden.”

De workshop is volgens Jonne Bergsma goed verlopen. “We hebben ze allemaal nog,” grapt hij. “Sommige kinderen hadden moeite met de stroming, maar over het algemeen was het een geslaagd experiment en zeker voor herhaling vatbaar.”

