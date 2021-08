Kinderen maken kennis met Bach op Havenconcert Junior

Op vrijdag 10 september 2021 wordt voor de tweede maal het Havenconcert Junior georganiseerd. Het Havenconcert is al jaren een begrip. Vanaf een speciaal ponton in de haven van Goedereede wordt op een zaterdag in september door verschillende artiesten een gevarieerd muziekprogramma ten gehore gebracht. De Stichting Havenconcert Goedereede is trots dat daar op de vrijdagmiddag een jeugdconcert is bijgekomen.

Door aansluitend de Havenconcert Muziekdag in het leven te roepen, hoopt de stichting bovendien muziekverenigingen een steuntje in de rug te bieden om kinderen enthousiast te maken ook een instrument te gaan bespelen en lid te worden van een muziekvereniging.

Bach

Voor het Havenconcert Junior op vrijdag 10 september zijn alle basisschoolleerlingen van de groepen 5 en 6 op Goeree-Overflakkee uitgenodigd om klassikaal het evenement te bezoeken. Al meer dan 500 kinderen hebben zich via hun school opgegeven om het concert bij te wonen. Ton Meijer vertelt en speelt tijdens de voorstelling het leven van de grote Johann Sebastian Bach, drie musici vertolken Bachs prachtige muziek. De kinderen worden meegevoerd in de wereld van Bach: ze componeren en zingen mee, voelen zich een van Bachs 21 kinderen of een knaap in het kinderkoor en zitten samen met Bach in de gevangenis. Zonder dat ze het merken, kruipt de muziek van Bach in hun oren, om daar nooit meer weg te gaan.

De voorstelling van vorig jaar, Be Mozart, die door hetzelfde gezelschap werd opgevoerd, was een zeer groot succes. De muzikanten zijn dan ook van hoog niveau. Sopraan Marijje van Stralen zong voor internationale operahuizen en maakt met haar loepzuivere stemgeluid veel indruk. Ook violiste Marieke de Bruijn en cellist Jos Teeken hebben ruimschoots hun sporen verdiend bij bekende orkesten. Een greep uit de reacties van de leerkrachten van vorig jaar: “Om met zoveel leerlingen in de open lucht rond de Goereese haven naar een voorstelling te kijken, was een bijzondere ervaring.” “Onze leerlingen vonden het geweldig! Ze hebben het er nog vaak over gehad.” “Het was dan een concert voor de leerlingen, ook de ouders en de leerkrachten, die meegingen als begeleiders hebben er enorm van genoten.”

Muziekdag

Op zaterdag 11 september heeft in aansluiting op het Havenconcert Junior een aantal muziekverenigingen activiteiten gepland, zoals demonstraties van verschillende instrumenten, miniconcertjes en gratis proeflessen. Dit allemaal op verschillende locaties, verspreid over het eiland. Fanfareorkest Vooruit organiseert bijvoorbeeld van 10:00 tot 12:00 uur een open huis met een demonstratie van verschillende instrumenten in CBS de Bron aan de Melkweg 75 in Oude-Tonge. Bij Fanfare orkest De Hoop in Stellendam kunnen kinderen terecht om een zogenoemde pling plong-proefles te volgen. In de Dorpstienden in Ouddorp heeft Brassband Concordia vanaf 10:00 uur ook verschillende activiteiten gepland voor de Havenconcert Muziekdag. Leden van de Sir Olivers Band vertellen in de Bommelstee in Den Bommel 10:00 tot 14:00 uur meer over bigbands en de diverse instrumenten. Let op! Vooraf aanmelden verplicht via siroliversband@gmail.com.

Alle informatie over de activiteiten tijdens de Havenconcert Muziekdag zijn terug te vinden op de website van het Havenconcert: www.havenconcert.nl.