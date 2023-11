Kinderen met diabetes type 1 ontmoeten elkaar

Op 14 november 2023, Wereld Diabetes Dag, kwamen kinderen met diabetes type 1 (suikerziekte) in de basisschoolleeftijd samen in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Het was een gezellige middag, waar - tussen het koekjes bakken door - vooral veel gelachen en plezier gemaakt werd onder begeleiding van de kinderdiabetesverpleegkundigen Joke en Anita en diëtist Mirthe. "Onderling contact tussen kinderen met diabetes is erg belangrijk."

"Kinderen met diabetes moeten dagelijks hun bloedsuikerspiegel controleren, insuline injecteren of via een pomp toedienen en koolhydraten tellen bij elk eetmoment", leggen de kinderdiabetesverpleegkundigen uit. "Vaak zijn ze de enige in de klas met diabetes en alles wat daarbij komt kijken en dat kan best eenzaam voelen. Voor deze kinderen is het fijn om lotgenoten te ontmoeten, waarbij het heel normaal is dat je even een hypo (te lage bloedsuiker) moet oplossen. Ze begrijpen van elkaar waar ze elke dag mee te maken hebben en het geeft steun om te weten dat ze niet alleen zijn. Precies de reden waarom we deze bijeenkomst georganiseerd hebben."

Kinderen van 0 -18 jaar en hun ouders worden in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis begeleid door een gespecialiseerd kinderdiabetesteam. In dit team zit een kinderarts, kinderdiabetesverpleegkundige, een diëtiste en psycholoog. Als kinderdiabetesverpleegkundigen zijn Joke en Anita en diëtist Mirthe het eerste aanspreekpunt voor allerlei praktische zaken waar kinderen en hun ouders tegenaan lopen in het dagelijks leven. "Denk bijvoorbeeld aan wat je moet doen als je gaat logeren of een sportdag hebt. Of hoe te handelen als je pizza gaat eten. Samen met de rest van het kinderdiabetesteam leren we kinderen en hun ouders om goed met diabetes om te gaan om een zo normaal mogelijk leven te leiden."



