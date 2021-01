Kinderen vergaderen met burgemeester Ada Grootenboer

Op vrijdag 15 januari 2021 had groep 5 van Daltonschool de Vliegers uit Middelharnis een hele bijzondere gast (virtueel) in hun midden: burgemeester Ada Grootenboer. Ze liet zich graag informeren over hoe het online lesgeven vergaat.

De burgemeester vertelde dat ze graag met mensen werkt en dat ze graag wil dat alles goed geregeld is voor alle mensen. Ze beantwoordde de vele vragen van de kinderen. De burgemeester zag dat het onderwijs in de thuissituatie gewoon doorgaat m.b.v. wisbordjes. Normaal een leermiddel in de klas maar nu werden de wisbordjes toegepast in de Teams vergadering. De kinderen lieten zien dat ze de spellingwoorden van het woordpakket goed hadden geleerd.

Na de spellingoefeningen kregen de leerlingen de opdracht van juf Sissy om iets op te zoeken waar ze heel zuinig op zijn. Iets wat ze heel waardevol vinden. Dat lieten ze zich geen twee keer zeggen: een knuffel, een play-station , een tablet, huisdieren... De burgemeester had speciaal voor de kinderen haar ambtsketen opgezocht en omgedaan, daar is zij heel trots en zuinig op.

Burgemeester Ada Grootenboer genoot van dit onderwijs op afstand en sprak na de les met de juf over de grote uitdaging waar het team van Daltonschool de Vliegers de laatste weken voor staat: continuering van het leerproces via allerlei digitale leeromgevingen. De Teams vergaderingen geven de leerkrachten zicht op de kinderen, even contact en even een gesprekje over het sociaal welbevinden.