Kinderen verzamelen verhalen om nooit te vergeten over oorlog

De provincie Zuid-Holland roept leerlingen van basis- en middelbare scholen op om op zoek te gaan naar Verhalen om nooit te vergeten: oorlogsverhalen van grootouders, vluchtelingen of anderen die oorlog hebben meegemaakt. Leerlingen worden gevraagd met hen in gesprek te gaan over oorlog en vrijheid en dit gesprek te monteren in een filmpje. De klas waaruit het meest aansprekende filmpje voortkomt krijgt eind mei 2021 bezoek van de commissaris van de Koning Jaap Smit en aandacht op lokale media.

Na 75 jaar vrijheid

Al meer dan 75 jaar is er in Nederland geen oorlog, maar verhalen van oorlog zijn nog steeds heel dichtbij. De provincie Zuid-Holland vraagt aan inwonende kinderen van de provincie, verhalen over oorlog, waaronder de Tweede Wereldoorlog, te verzamelen en hiervan een filmpje te maken. De filmpjes kunnen tot 15 mei 2021 worden ingezonden via www.verhalenomnooittevergeten.nl. Zo worden ze nooit vergeten en blijven we leven in vrijheid koesteren.

Herdenken, vieren, koesteren

Elk jaar herdenken, vieren en koesteren we onze vrijheid in Nederland op 4 en 5 mei. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei vraagt elk jaar een provincie om mee te helpen dit mogelijk te maken. In 2020 was provincie Zuid-Holland de partner van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De provincie wilde groots vieren dat er al 75 jaar geen oorlog is in Nederland maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Afgelopen jaar laat zien hoe belangrijk het is om bij vrijheid stil te staan. Nederland is een vrij land, ook al voelt dat soms niet zo door quarantaines, lockdowns en avondklokken.

Zuid-Holland gastprovincie landelijke viering Bevrijdingsdag

Ook dit jaar is de provincie Zuid-Holland gastprovincie voor de viering van onze vrijheid, dit keer met als motto ‘Na 75 jaar vrijheid’. Juist nu willen we graag verhalen delen van mensen voor wie oorlog en vrijheid belangrijke thema’s zijn. Daarom geven we dit jaar een vervolg aan een traditie die we vorig jaar al startten onder de naam ‘Verhalen om nooit te vergeten’. Zo blijven we in gesprek en verbinden we generaties in een periode dat we veel tijd thuis doorbrengen.

‘Verhalen om nooit te vergeten’ bouwt aan een collectief geheugen van verhalen over oorlog, gezien door de ogen van kinderen, op www.verhalenomnooittevergeten.nl Verhalen die nooit vergeten mogen worden.