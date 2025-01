Kinderen vullen spaarpot met oude kerstbomen

Na een paar weken pronken in de huiskamers worden de kerstbomen elk jaar in januari ontdaan van hun versieringen langs de straat gezet. Kinderen halen de bomen op omdat de gemeente Goeree-Overflakkee 50 cent per boom betaalt. Woensdagmiddag 8 januari 2025 vond de inzameling plaats. Over het hele eiland verspreid waren inzamelpunten, waar de bomen meteen in de versnipperaar van de buitendienst verdwenen.

De bomen belanden niet meer in een groot vreugdevuur, maar worden versnipperd en duurzamer verbrand in verbrandingsovens. Uit die ovens wordt energie opgewekt, wat CO2-neutraler is dan een vreugdevuur.

Vijftig cent per boom is voor kinderen een grote schat. Bij de inzamelpunten verschenen dan ook veel enthousiaste bomenopruimers: lopend, met de fiets, met de auto of met een aanhangwagen vol.



Door Internetredactie Omroep Archipel