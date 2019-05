Kinderfeestje als Ot en Sien in Streekmuseum

Voor jongeren tussen de 6 en 8 jaar heeft het Streekmuseum Goeree-Overflakkee in Sommelsdijk een nieuw kinderfeestje ontwikkeld. Verkleed als Ot en Sien gaan de kinderen door het museum om te ervaren hoe de mensen vroeger leefden. Hoe deden moeders toen bijvoorbeeld de was? En wat doe je in een tijd dat er nog geen computerspelletjes zijn? Moesten de kinderen ook al meehelpen?

De kinderen struinen heel het museum door. Gaan boodschappen doen in het winkeltje. Er moet koffie gemaald worden, de was ligt er nog. Kortom…genoeg te doen!

En als beloning krijgen ze een cent om in het winkeltje snoep te kopen. Daarna is het tijd om te spelen. Ezeltje prik, spijkerpoepen en ga zo maar door.

Dit kinderfeestje van ongeveer 1,5 tot 2 uur is leuk voor jongens en leuk voor meisjes. De kosten zijn slechts 5 euro per kind en 1,50 euro per begeleider. Inclusief limonade en wat lekkers voor de kinderen. Voor meer informatie over dit en de andere kinderfeestjes van het museum zie www.streekmuseum.nl.