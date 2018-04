Kinderzwerfboekstation in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Op 28 maart 2018 zijn in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Dirksland en de polikliniek in Hellevoetsluis officieel kinderzwerfboekstations in gebruik genomen. Ambassadeurs van kinderzwerfboekstation Caroline Kuiper en Elisah van der Stelt en kinderambassadeur Mikai van der Stelt waren bij de officiële in gebruik name aanwezig.

Boeken lezen is leuk en belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Voor lezen is namelijk het hele brein nodig: de waarneming, de taal, het redeneren, het geheugen de aandacht en het vermogen om te selecteren tussen hoofd- en bijzaken. Ook prikkelt lezen de verbeeldingskracht. Vanaf nu hoeven kinderen bij een bezoek aan het ziekenhuis of de polikliniek in Hellevoetsluis zich niet te vervelen. In het zwerfstation staan boeken voor tot ongeveer 12 jaar. Het fijne van het zwerfstation is dat het boek aan het einde van het bezoek niet teruggezet hoeft te worden als het nog niet uit is.

Hoe werkt het zwerfstation?

Lees het boek uit en plaatst het terug of leg het op een plek waar veel kinderen komen zodat zoveel mogelijk kinderen gratis boeken kunnen lezen. Ieder boek heeft een zwerfcode. Met deze code is op www.kinderzwerfboek.nl te lezen waar een boek is geweest. Kinderen die boeken hebben die zij niet meer lezen kunnen zij in het station plaatsen en registeren. Via internet is de zwerftocht van het boek te volgen. Voor een kind is het spannend om te zien waar hun boek naartoe gaat en als ouders is het leuk om met het kind te lezen en het gesprek aan te gaan waar het boek is.