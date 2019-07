Kitten is hulpverleners bijna te slim af

Maandagmiddag 22 juli 2019 zijn de dierenambulance en de brandweer opgeroepen voor een katje dat weggekropen was onder een auto op het parkeerterrein aan het Kerkepad in Middelharnis. Je zou denken een makkelijke klus, maar niets is minder waar.

Het katje was via de wielkast onder het motorgedeelte van een rode auto terechtgekomen. De brandweer heeft verschillende pogingen gedaan om het katje te vinden, maar deze was spoorloos verdwenen. Omstanders hoorden echter gemiauw bij een andere auto. Het hier bleek vanonder de eerste auto ontsnapt te zijn en bevond zich inmiddels onder een andere auto. Met behulp van omstanders wisten de hulpdiensten hier het katje tenslotte te bevrijden.