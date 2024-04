Kledingbeurs in Dirksland trekt veel bezoekers

Stichting Kledingbeurs Klein Parijs en SVIK organiseerden op 5 april 2024 opnieuw een succesvolle tweedehands kleding- en speelgoedbeurs in Dirksland. In de voormalige gemeentehal, naast de Victoriahal, konden bezoekers terecht voor een ruim assortiment gebruikte kleding. De opbrengsten van deze beurs zijn deels bestemd voor de twee scholen in Dirksland.

De bezoekers, voornamelijk moeders met kinderen, waren enthousiast over het aanbod en hebben flink geshopt. Met een tevreden glimlach keerden ze huiswaarts, wetende dat ze niet alleen mooie items hebben gescoord, maar ook een bijdrage hebben geleverd aan het ondersteunen van de scholen.



Door Internetredactie Omroep Archipel