Brandweerlieden moesten donderdag 28 maart 2019 naar Hernesseroord in Middelharnis voor een brand. Een dagbestedingslocatie stond vol met rook maar iedereen stond veilig buiten. Er bleek een kast met papieren in brand te staan. Deze kast is naar buiten gebracht en geblust. De situatie was hierna onder controle.

De brandweer heeft het gebouw geventileerd. Onder andere camerabeelden worden nagekeken om de oorzaak te achterhalen van de brand.