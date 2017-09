Kletsnatte rode perenoogst in Ooltgensplaat

Kletsnat is de oogsttijd voor fruittelers. Seizoensarbeiders moeten in de stromende regen appels en peren plukken. Zo ook in de boomgaard van Kees van de Water uit Ooltgensplaat. Hij is druk met de oogst van een wel heel bijzondere perensoort: de egaal roodgekleurde Regal Red.

"Doe je wel je kaplaarzen aan," waarschuwt de fruitteler vooraf de verslaggever. Het blijkt niet voor niets. De grond tussen de lange rijen fruitbomen staat op sommige plekken onder water. En het gras is kapot gereden door tractoren die de fruitkisten af en aanvoeren.

Nachtvorst

Toch is de appel- en perenteler niet ontevreden over zijn oogst. "Ik denk dat ik met 600.000 kilo fruit maar tien procent minder opbrengst heb als vorig jaar." Hij dankt de goede cijfers aan het beregeningssysteem dat tijdens de nachtelijke vorst de bloesem liet bevriezen, waardoor de bloem beschermd bleef.

Van de Water teelt in zijn 13,5 hectare grote boomgaard aan de Altekleinsedijk vooral het groene perenras Conference, en twee appelsoorten (Delcorf en Elstar). Maar echt uniek is hij met de rode peer: Regal Red, ook wel Me Amor genaamd. Vier jaar geleden plantte hij als eerste in Nederland tienduizend bomen van dit beschermde ras.

Bijzondere peer

Van de Water: "Ik heb inmiddels een collega in Den Bommel ook enthousiast gekregen voor de Regal Red, maar verder kun je ze alleen in België vinden." En laat nu net de hele oogst bij de Zuiderburen wel door nachtvorst mislukt. Daardoor is de Plaeter verzekerd van een goede prijs voor zijn bijzondere perensoort.

"Het is een forse peer; je hebt er gemiddeld maar drie van in een kilo. Daardoor vindt men ze in Nederland te duur, maar de Engelsen zijn er dol op. Het is een heerlijke stevige zoete handpeer. En die kleur, die maakt hem natuurlijk exclusief. Zo vind je ze nergens."