KNRM bezorgt kerstbroden en kindertekeningen per reddingboot

Het hele jaar door komen de vrijwillige reddingbootbemanningen van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) in de ankergebieden voor de Hollandse kust. Meestal om zieke en gewonde zeelieden van boord te halen. Op zaterdagochtend 18 december 2021 combineerden verschillende reddingstations hun laatste oefening van het jaar met het uitdelen van kerstbroden bij voor anker liggende schepen. En dat is juist nù zo belangrijk. Ook het Stellendamse KNRM station op het eiland Goeree-Overflakkee ging op pad met kerstbroden voor de zeelieden en namen ook kindertekeningen mee.

De zeelieden die aan boord van ankerliggers verblijven, is het niet gegeven om kerst in familiekring te vieren. Normaal liggen zij soms weken te wachten op lading voor de Nederlandse kust, maar door COVID-19 is een groot aantal bemanningsleden niet afgelost zoals normaal en verblijven zij veel langer aan boord dan gepland. Dat betekent dat er bemanningen vast zitten op hun schip en zich op grote afstand zorgen maken over de veiligheid, de gezondheid van de familie thuis en de onzekerheid wanneer ze zelf weer naar huis kunnen. Dan is de viering van Kerst zonder dierbaren extra wrang.

Nu de vrijwilligers van de KNRM hun wekelijkse oefenmomenten weer kunnen oppakken, is besloten om de invulling van hun laatste oefening van het jaar zoals altijd in te vullen: het bezorgen van kerstbroden met de reddingboot in de ankergebieden voor de Nederlandse kust. Uiteraard met in achtneming van de geldende voorzorgsmaatregelen.

De kerstbroden, dit jaar beschikbaar gesteld door de Haarlemse Bakker, werden enthousiast ontvangen door de bemanningsleden van de voor anker liggende schepen. En dat betekende voor beide partijen een goed begin van de kerstdagen! Om hen een extra hart onder de riem te steken namen de Stellendamse redders ook een tas vol kindertekeningen mee die speciaal hiervoor gemaakt zijn door de kinderen van basisschool Eben Haezer uit Goedereede-Havenhoofd.