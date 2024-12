KNRM Ouddorp krijgt nieuw duurzaam kusthulpverleningsvoertuig

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft opdracht gegeven voor de bouw van het eerste nieuwe kusthulpverleningsvoertuig (khv), en ook KNRM Ouddorp profiteert van deze belangrijke vernieuwing. De huidige kusthulpverleningsvoertuigen, zoals die ook in Ouddorp worden ingezet, worden de komende jaren vervangen door moderne en duurzame modellen.

De nieuwe voertuigen, gebaseerd op de IVECO Eurocargo 4x4, worden vanaf 2025 omgebouwd tot volledig uitgeruste kusthulpverleningsvoertuigen door Dutch Military Vehicles. Deze voertuigen zijn ontworpen om efficiënter en duurzamer te werken in de unieke kustgebieden van Nederland. Het eerste model wordt een proefversie, waarvan de ervaringen na een korte testperiode worden gebruikt voor verdere optimalisatie. Het streven is om in de toekomst standaard voertuigen te hebben die overal langs de kust, inclusief het strand en de duinen bij Ouddorp, optimaal kunnen presteren.

Duurzaamheid en innovatie voor reddingsacties

Het nieuwe voertuig is niet alleen moderner maar ook milieuvriendelijker. Het zal rijden op HVO100-brandstof, wat zorgt voor een reductie van 90% in CO2-uitstoot. Dit sluit aan bij de verduurzamingsambities van de KNRM. Ook is het voertuig uitgerust om meerdere taken te vervullen, zoals het transporteren van gewonden vanaf het strand en het ondersteunen van reddingboten.

Reddingstations

De kusthulpverleningsvoertuigen worden bemand door speciaal opgeleide vrijwilligers van de reddingstations. De 20 voertuigen zijn bestemd voor reddingstations Cadzand, Westkapelle, Ouddorp, de Maasvlakte, Ter Heijde, Scheveningen, Katwijk aan Zee, Noordwijk aan Zee, Zandvoort, Wijk aan Zee, Egmond aan Zee, Petten, Callantsoog, Texel De Koog, Vlieland, Terschelling Paal 8, Ameland en Schiermonnikoog. Twee reserve kusthulpverleningsvoertuigen worden als vervanger gebruikt bij onderhoud van een voertuig.



Door Internetredactie Omroep Archipel