KNRM-redders van Stellendam bezorgen kerstbroden aan zeelui voor de kust

Zaterdag 21 december 2024 hebben de vrijwilligers van het KNRM-reddingsstation Stellendam zich van hun warmste kant laten zien tijdens een bijzondere kerstactie. Samen met collega-reddingstations van de KNRM deelden zij kerstbroden uit aan zeelui die met hun schepen voor anker liggen voor de Hollandse kust.

De vrijwillige redders combineerden hun laatste oefening van het jaar met het bezorgen van kerstbroden en kleurplaten, gemaakt door kinderen van lokale basisscholen. Schepen die soms weken voor anker liggen om te wachten op het laden of lossen van vracht, werden blij verrast door de lekkernijen. "Normaal gesproken komen we als KNRM bij deze zeeschepen langs als er nood aan de man is. Met de kerstbrodenactie willen we de bemanningen op een andere manier aandacht geven", vertelt Edward Zwitser van de KNRM.

Een bijzonder moment voor zeelieden

Veel zeelieden kunnen de feestdagen niet met hun familie doorbrengen. Ze liggen ver van huis en hun dierbaren, vaak weken achtereen. De actie is bedoeld om deze mensen een hart onder de riem te steken.

Bij de overhandiging van de kerstbroden werd gebruikgemaakt van een eenvoudige maar effectieve methode: bemanningen lieten een emmer zakken vanaf hun schepen, waarin de redders de kerstbroden en kleurplaten stopten.

Veiligheid en medische hulp blijven prioriteit

Naast de kerstactie onderstreepte de KNRM ook het belang van veiligheid op zee. Tijdens de actie werd via flyers aandacht gevraagd voor de campagne 'Veilig Werken op Zee', een initiatief om veiligheidsbewustzijn aan boord te vergroten. Deze campagne wordt gedragen door verschillende maritieme organisaties, waaronder de KNRM en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders.



Door Internetredactie Omroep Archipel