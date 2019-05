KNRM Stellendam in actie bij evacuatieoefening Maasvlakte

Zaterdag 25 mei 2019 vond een grootschalige evacuatieoefening plaats op de Tweede Maasvlakte. Tijdens deze zogenoemde Live Exercise (LIVEX) werkten verschillende organisaties samen om honderden opvarenden van de P&O-ferry ‘Pride of Hull’ na een aanvaring met een viskotter in veiligheid te brengen. Bij de oefening zijn meerdere schepen, reddingboten, helikopters en een vliegtuig ingezet, waaronder de reddingboot van Stellendam. Tijdens de LIVEX trainden de Kustwacht, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), het Havenbedrijf Rotterdam en andere ketenpartners een massa-evacuatie van een ferry. Deze LIVEX-oefening wordt één keer in vijf jaar gehouden. Het doel van deze oefening is, naast het trainen van de eigen vaardigheden, met elkaar te oefenen en ervoor te zorgen dat iedereen zijn rol weet bij een massa-evacuatie vanaf de zee. Hierdoor leveren de hulpdiensten een belangrijke bijdrage aan de maritieme veiligheid. Omdat twee sloepen en een evacuatiesysteem van de ferry zelf zijn gebruikt vond de oefening dit jaar plaats op de Tweede Maasvlakte in plaats van op de Noordzee. Tweeten Previous Next

