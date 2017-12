Knuffel-buddy’s voor zieke kinderen

Vrijdag 1 december 2017 kwam de Stichting Vrienden van Carmen 100 knuffel-buddy's naar de kinderafdeling van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland brengen.

100 blijde gezichtjes

Stichting vrienden van Carmen overhandigden de knuffels aan Mattie Onckels, pedagogisch medewerker van de kinderafdeling. Emma, 14 jaar, was het eerste zieke kind met een glimlach op haar gezicht! "Ik ben heel blij met deze knuffel!", is de eerste reactie van Emma.

Het is nooit fijn om in het ziekenhuis te zijn. En zeker niet rond sinterklaas en de feestdagen. Maar een buddy-knuffel maakt een hoop goed. Kinderen hebben vaak een bijzondere band met knuffels en een knuffel-buddy kan een grote steun zijn voor een kind. Een maatje, een vriend, die er altijd voor je is, voor groot en klein, thuis of in het ziekenhuis. De medewerkers van de kinderafdeling zijn blij met de knuffels die Vrienden van Carmen overhandigt voor de zieke kinderen.

Het is de tweede keer dat de Vrienden van Carmen langs komt om kinderen in het ziekenhuis blij te maken. En dit alles door Carmen die op 20-jarige leeftijd een hersentumor kreeg waaraan zij op 25-jarige leeftijd overleed. Carmen had de wens om bij zieke kinderen een lach op hun gezicht te krijgen. Haar ouders hebben aan deze wens gehoor gegeven door de Stichting Vrienden van Carmen op te richten die buddy-knuffels schenkt aan zieke kinderen. De stichting bestaat nu al ruim een jaar. Vanuit diverse hoeken ontvangt de stichting donaties die zij gebruiken om buddy-knuffels bij zieke kinderen te brengen.