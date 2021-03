KoffieTukTuk en take-away bij ziekenhuis

Sinds november 2020 is Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis een KoffieTukTuk rijker, die in het restaurant van het ziekenhuis staat. Hier zijn o.a. koffie, thee, warme chocolademelk, smoothies, yoghurt, appelflappen, koeken en heerlijke vers belegde broodjes te koop. Voor patiënten en bezoekers is buiten voor de hoofdingang van het ziekenhuis een take away-mogelijkheid gerealiseerd, zodat iedereen toch kan genieten van een verse beker koffie met een lekker broodje of koek erbij.

De mobiele koffie-unit is een initiatief van de vrijgevestigde medische specialisten van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Iris van Groeningen, voorzitter van het MSB: “Met onze KoffieTukTuk voorzien we in de behoefte om voor patiënten en bezoekers van het ziekenhuis een wachtmoment aangenamer te maken door middel van een heerlijke beker koffie. Maar ook voor onze collega’s die tijdens hun pauze even van deze beleving kunnen genieten. De koffiebonen die we gebruiken zijn afkomstig van Brandstof Koffie, een ambachtelijke koffiebranderij op Goeree-Overflakkee. De worstenbroodjes, koeken en andere lekkernijen zijn afkomstig van Bakkerij van Harberden, op deze manier werken we samen met lokale aanbieders, dat vinden we belangrijk.”

Een bezoeker van het ziekenhuis slaat direct even rechtsaf als ze uit de hoofdingang komt. “Je komt niet voor een feestje naar het ziekenhuis, maar dat ik mezelf kan trakteren na mijn afspraak op een heerlijke cappuccino met een warme appelflap, maakt mijn bezoek wel aangenamer!”

De medewerkers van de TukTuk bereiden met veel zorg, plezier en liefde alle verse producten. Daniëlle Hollander (medewerker KoffieTukTuk): “Met een glimlach, vriendelijk woord en natuurlijk een heerlijke beker verse koffie staan wij graag voor u klaar! Hopelijk mogen we u snel binnen begroeten bij onze TukTuk, maar voor nu verwelkomen we u graag bij onze take away!”

MSB

In het MSB (Medisch Specialistisch Bedrijf) Zuid-Hollandse Eilanden zijn de anesthesiologen, cardiologen, chirurgen, dermatologen, intensivisten, internisten, KNO-artsen, neurologen, oogartsen, orthopeden, radiologen, pijnbestrijders en plastisch chirurgen van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis verenigd.