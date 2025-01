Kolff steunt burgemeesters: “Ze hebben het niet makkelijk”

Commissaris van de Koning Wouter Kolff sprak woensdag 8 januari 2025 tijdens de Nieuwjaarsreceptie in het provinciehuis in Den Haag over de menselijke kant van het bestuur. “Menselijkheid is iets enorm krachtigs”, zei de Commissaris van de Koning in zijn nieuwjaarstoespraak. “Laten we in 2025 wat meer mens zijn.”

Door Linda van der Klooster

Wouter Kolff wil de komende jaren zijn ervaring inzetten voor alle politici en bestuurders binnen de provincie. “Zij hebben het niet makkelijk in tijden van polarisatie, verruwing en verharding. Een tijd waarin meningen belangrijker zijn dan feiten. Waarin het redelijke midden het aflegt tegen de uitersten en waarin beledigingen argumenten wegdrukken.”

Polarisatie

Kolff benoemde in het bijzonder de 50 burgemeesters in Zuid-Holland. Hij sprak zijn steun uit voor de burgemeesters, politici en bestuurders in de provincie, die vaak voor grote uitdagingen staan in tijden van polarisatie en verruwing.

“Ik vind het cruciaal én eervol tegelijk om hen, daar waar ik kan, samen met mijn professionele kabinetsteam te kunnen stutten, met raad en daad”, sprak hij. “Ondanks dat echt iedereen gebaat is bij erkenning van de positie van onze burgemeesters, wordt het ze regelmatig vreselijk moeilijk gemaakt.”

Vlees en bloed

Het ambt van burgemeester vraagt soms veel, zei de Commissaris van de Koning, die tot september 2024 zelf burgemeester was van Dordrecht. “Het behelst een grote verantwoordelijkheid en is soms een enorm eenzame rol. Een rol vervuld door een mens van vlees en bloed. Een man of vrouw die ook gewoon naar de supermarkt gaat en de kinderen of kleinkinderen naar school brengt. Burgemeesters en andere bestuurders worden regelmatig beledigd en bedreigd. Dit geldt des te meer als ze vrouw zijn. Ook hier in Zuid-Holland hebben onze burgemeesters het heel vaak niet makkelijk.”

De Commissaris van de Koning riep ook op tot waakzaamheid voor de democratie en de rechtstaat. “Met die gedachte wens ik u een succesvol en vooral menselijk 2025 toe. Het komt goed. Alleen niet vanzelf. Laten we aan de slag gaan én dit jaar beginnen met een toon van verbinding en hoop.”