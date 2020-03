Kom niet naar de camping, vakantiepark of jachthaven

De burgemeesters van Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee roepen iedereen op om niet naar vakantieparken, jachthavens en campings te komen. Vanwege het coronavirus heeft het kabinet verschillende maatregelen genomen om het aantal besmettingen te vertragen. Het moet voorkomen dat er teveel mensen tegelijkertijd gebruik moeten maken van het zorgsysteem. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman: "Het coronavirus heeft op dit moment invloed op alle aspecten van ons leven. Helaas ook op het vieren van onze vakantie. Ik roep hierbij mensen op om niet door het land te reizen voor hun vakantie. Ook niet naar de campings, vakantieparken of jachthavens op Goeree-Overflakkee. Ik begrijp de impact van deze oproep. Zowel voor de mensen die uitkeken naar een vakantie op ons eiland, als voor onze recreatieondernemers. Op dit moment heeft het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus echter onze hoogste prioriteit. Daar hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid in." De burgemeesters op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee vragen om niet naar de campings, vakantieparken en jachthavens op het eiland te komen. Zij willen zo het belang benadrukken van het vertragen van de verspreiding van het virus en de druk op de zorg. Ook de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Provincie Zeeland hebben deze oproep gedaan. Tweeten

