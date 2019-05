Koning Willem-Alexander bezoekt Windpark Krammer

Op woensdag 15 mei 2019 bezocht koning Willem-Alexander Windpark Krammer om de officiële opening van dit windmolenpark te verrichten. De koning deed dat door een grote stekker in een groot stopcontact te steken. Honderden leden van de coöperaties Deltawind (Goeree-Overflakkee) en Zeeuwind (Zeeland) waren aanwezig bij deze bijzondere opening. Van 15 tot en met 18 mei 2019 staat Windpark Krammer in het teken van een feestelijk openingsfestival.

Windpark Krammer bestaat uit 34 turbines en heeft een totaal opgesteld vermogen van 102 MW en is daarmee het grootste coöperatieve energieproject van Nederland. Omgerekend wekt Windpark Krammer groene stroom op voor 100 duizend huishoudens. Echter gaat de opgewekte stroom niet naar huishoudens maar naar 4 grote bedrijven namelijk DSM, Google, Nouryon en Philips. De multinationals nemen zonder tussenkomst van energiebedrijven stroom af.

Door de ligging in waardevol Natura2000-gebied is onder andere in samenwerking met Het Zeeuwsche Landschap en ecologen gezocht naar een ‘natuurinclusief ontwerp’. Zo zijn er specifieke maatregelen genomen om tijdens de bouw broedende vogels niet te storen en is het park uitgerust met detectiesystemen voor vogels en vleermuizen. Windpark Krammer werkt als eerste windpark in Nederland met een beelddetectiesysteem (DTBird) om vogelslachtoffers te voorkomen. Met dit systeem worden bepaalde vogelsoorten op afstand gedetecteerd. Eind januari is voor het eerst een paartje zeearenden rondom het windpark gedetecteerd en zijn de windturbines stilgezet.

De officiële opening op woensdag 15 mei was de aftrap van een vierdaags evenement waarbij verschillende activiteiten worden georganiseerd. Kijk voor meer informatie op www.krammerfestival.nl