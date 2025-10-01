Koninklijke onderscheiding voor Adrie Rottier-Buskoop

Adrie Rottier-Buskoop uit Sommelsdijk heeft een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Zijne Majesteit de Koning benoemde haar tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Locoburgemeester Daan Markwat van gemeente Goeree-Overflakkee reikte de onderscheiding woensdag 1 oktober 2025 uit tijdens een avond in de kerk.

Mevrouw Rottier-Buskoop is al meer dan 55 jaar actief in haar kerkelijke gemeenschap. Ze begon op jonge leeftijd als organist in de Hervormde Gemeente in Sommelsdijk. Vanaf 2004 zet zij zich op verschillende manieren in voor de Hersteld Hervormde Gemeente Middelharnis en Sommelsdijk.

Kerk

Op zondagmiddag geeft decoranda met veel liefde Bijbels onderwijs aan de jongste kinderen van de zondagschool. Haar ervaring als kleuterjuf komt daarbij goed van pas. In juli van dit jaar nam zij na ruim 36 jaar afscheid als juf op de School met de Bijbel in Sommelsdijk. In al die jaren begeleidde zij talloze kinderen bij de eerste stapjes in hun schooltijd.

Haar passie ligt bij het vertellen van Bijbelse verhalen op een manier die kinderen begrijpen. Zo wijst zij hen spelenderwijs de weg naar geloof en vertrouwen. Daarnaast is mevrouw Rottier-Buskoop actief in het bestuur van de zondagsschool. Zij is altijd aanwezig bij vergaderingen en organiseert de grotere activiteiten – zoals met kerst – tot in de puntjes.

Mantelzorger

Ook als mantelzorger staat zij al meer dan 13 jaar klaar voor haar medemens. Of het nu gaat om boodschappen, schoonmaken of gewoon een luisterend oor, zij doet het allemaal met liefde en zonder eigenbelang.

Waardering

Uit de verschillende ondersteunersbrieven blijkt grote waardering voor haar inzet en betrokkenheid. De verzorgende, professionele en betrouwbare wijze waarop zij haar taken uitvoert heeft een positieve impact op veel inwoners van Sommelsdijk.

Locoburgemeester Markwat sprak zijn waardering uit voor haar inzet. Ook bedankte en feliciteerde hij haar namens het gemeentebestuur.

Door Internetredactie Omroep Archipel