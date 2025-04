Koninklijke onderscheiding voor Arentje Lokker-de Ronde

Arentje Lokker-de Ronde uit Goedereede heeft een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Zijne Majesteit de Koning benoemde haar tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. Locoburgemeester Daan Markwat van Goeree-Overflakkee reikte de onderscheiding zaterdag 5 april 2025 uit.

Mevrouw Lokker-de Ronde werd geëerd voor haar jarenlange inzet voor de kerkgemeente en haar onmiskenbare bijdrage aan de gemeenschap. Sinds 2000 bakt zij met grote toewijding koekjes, taarten, cakes en boterkoek, waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan haar kerk. Dankzij haar inzet kunnen vele activiteiten en onderhoud van het verenigingsgebouw worden gefinancierd.

Naast haar betrokkenheid bij de kerk is mevrouw Lokker-de Ronde een vertrouwd gezicht in de buurt. Dagelijks ontvangt zij mensen bij haar thuis, altijd met een pot koffie en een luisterend oor.

Waardering

Uit de verschillende ondersteunersbrieven blijkt grote waardering voor haar zorg, steun en warme betrokkenheid. Locoburgemeester Daan Markwat sprak bij de uitreiking zijn waardering uit voor de grote inzet van de decorandus. “U treedt niet graag op de voorgrond, maar uw inzet is niet ongezien gebleven.” Ook bedankte en feliciteerde hij haar namens het gemeentebestuur.

