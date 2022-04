Koninklijke onderscheiding voor Eileen Willers-van Immerseel uit Stellendam

Op vrijdag 8 april 2022 reikte burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman een Koninklijke onderscheiding uit aan mevrouw Eileen Willers-van Immerseel uit Stellendam. Mevrouw Willers werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en nam de versierselen in ontvangst in Daltonschool De Vliegers in Middelharnis.

Begin jaren ‘90 startte mevrouw Willers als invalkracht bij de Daltonschool in Middelharnis. Eind jaren ‘90 kreeg zij een vaste aanstelling en vervulde tot 2001 de taak van leerkracht. Daarna nam zij de functie over van directeur. Zij wist de situatie van de school op een bewonderingswaardige wijze tot een keerpunt te brengen, met een enorme dosis doorzettingsvermogen, veel enthousiasme en inzet. De school werd behouden, het leerlingenaantal nam toe en er kwam zelfs een nieuw schoolgebouw.

Daarnaast was mevrouw Willers oprichter en voorzitter van de Peuterspeelzaal in Stellendam, in de periode van 1984 tot 1991. Ook zette zij zich van 1984 tot 1995 in als vrijwilliger bij het Groene Kruis.

Burgemeester Grootenboer complimenteerde mevrouw Willers voor haar bovenmatige inzet en voortrekkersrol, die zorgden voor stabiele voortzetting van deze vorm van onderwijs op Goeree-Overflakkee. Inmiddels geniet mevrouw Willers van haar pensioen.