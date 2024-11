Koninklijke onderscheiding voor Gerrit Poortvliet

Gerrit Poortvliet uit Ooltgensplaat heeft een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Zijne Majesteit de Koning benoemde hem tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. Locoburgemeester Daan Markwat van gemeente Goeree-Overflakkee reikte de onderscheiding vrijdagavond 15 november 2024 uit. Dat gebeurde tijdens tijdens een concert georganiseerd door Advendo. Hij nam afscheid als voorzitter van zangkoor Advendo.

Poortvliet heeft zich op vele manieren verdienstelijk gemaakt en hiermee veel betekend voor de gemeenschap in Ooltgensplaat. Dat deed hij onder andere door zijn jarenlange betrokkenheid bij zangkoor Advendo.

Advendo is één van de oudste gemengde koren op Goeree-Overflakkee. In 2026 hoopt het zangkoor het 100-jarig bestaan met elkaar te vieren. Het is een koor met veel trouwe leden. Een flink aantal is al tientallen jaren lid. Alle koren kampen met teruglopende ledenaantallen. Helaas geldt dat ook voor Advendo.

Het ledental staat voorlopig tussen de 25 en 30 leden. Vanaf september 2023 staat het koor onder leiding van een muzikaal duo uit Ooltgensplaat. Sjaliene de Waal begeleidt de leden van het zangkoor op de piano, terwijl haar dochter Chloë het koor dirigeert. Poortvliet is één van de leden die al ontzettend lang lid is. In 2019 is er stilgestaan bij zijn 50-jarig lidmaatschap.

Poortvliet heeft zich altijd ingespannen om de vereniging levend én levendig te houden. Dat deed hij onder andere door voortdurend nieuwe activiteiten te verzinnen voor optredens of gelegenheden. Zo zorgde hij dat er geld voor de vereniging binnenkwam. Moesten er stroopwafels voor de verkoop opgehaald worden in Waddinxveen? Poortvliet ging er om. Ook het aanvragen van subsidie voor een evenement regelde Poortvliet. Namens Advendo zat hij in het hoofdbestuur van de korenbond KBZON. Poortvliet is nu geen voorzitter meer, maar hij zal altijd betrokken blijven bij ‘zijn’ Advendo.

Locoburgemeester Markwat sprak zijn waardering uit richting Poortvliet om zijn inzet voor Advendo. Ook bedankte en feliciteerde hij Poortvliet namens het gemeentebestuur.



Door Internetredactie Omroep Archipel