Koninklijke onderscheiding voor Jaan Poortvliet-de Vos

Jaan Poortvliet-de Vos uit Ooltgensplaat heeft een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Zijne Majesteit de Koning benoemde haar tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. Locoburgemeester Henk van Putten van gemeente Goeree-Overflakkee reikte de onderscheiding vandaag uit.

Met grote bewondering en diepe dankbaarheid werd de inwoner van Ooltgensplaat recentelijk in het zonnetje gezet vanwege haar onvermoeibare inzet voor de inwoners van het dorp. Al decennialang vormt ze samen met haar echtgenoot een onmisbare schakel in het sociale en culturele leven van het dorp. Vorig jaar kreeg haar man Gerrit Poortvliet al een onderscheiding voor zijn inzet voor de gemeenschap.

Zangvereniging Advendo

Wat begon op negenjarige leeftijd als lid van Zangvereniging Advendo, groeide uit tot een indrukwekkende staat van dienst van inmiddels 75 jaar. Ze is niet alleen trouw lid gebleven, maar zet zich sinds jaar en dag actief in voor het koor. Ze gaat persoonlijk langs bij nieuwe dorpsgenoten om hen uit te nodigen om mee te zingen, verkoopt jaarlijks lekkernijen zoals speculaas en stroopwafels. Ze zorgt er bovendien voor dat elke repetitieavond vlekkeloos verloopt – van stoelen klaarzetten tot vervoer regelen voor minder mobiele leden. Ook zieke koorleden kunnen altijd rekenen op een bezoek of begeleiding naar het ziekenhuis.

Tennisvereniging Ooltgensplaat

Daarnaast was ze van 1985 tot 2020 actief als vrijwilliger bij de tennisvereniging van Ooltgensplaat, waar ze zich binnen de activiteitencommissie met hart en ziel inzette voor de organisatie van tal van evenementen.

Rode Kruis

Ook bij het Rode Kruis is ze lange tijd actief geweest. Als vrijwillige reisbegeleider zorgde zij voor warmte en aandacht tijdens uitjes voor mensen die dat het hardst nodig hadden.

Waardering

De lijst met activiteiten is lang. Of het nu gaat om het werven van nieuwe leden, het organiseren van acties, of simpelweg een helpende hand bieden — zij doet het allemaal met een glimlach, toewijding en oprechte betrokkenheid.

Locoburgemeester Van Putten sprak zijn waardering uit voor haar inzet. Ook bedankte en feliciteerde hij haar namens het gemeentebestuur.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel