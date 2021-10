Koninklijke onderscheiding voor Jaap Jongejan uit Middelharnis

In het clubgebouw van Postduivenvereniging De Combinatie in Middelharnis reikte burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman zaterdagmiddag 23 oktober 2021 een Koninklijke onderscheiding uit aan Jaap Jongejan. Voorzitter Jongejan was daar aanwezig voor het 100-jarig jubileum van de vereniging, toen de burgemeester hem verraste met zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Jaap Jongejan is sinds 1979 voorzitter van Postduivenvereniging De Combinatie en daarvóór was hij al ruim tien jaar bestuurslid bij De Reisduif.

Binnen de duivensport op Goeree-Overflakkee, en zelfs regionaal, is de heer Jongejan een begrip! Naast de functie van voorzitter, is hij inkorfleider en voorzitter van de tentoonstellingscommissie. Hij vertegenwoordigt postduivenvereniging De Combinatie binnen en buiten de duivensport. Daarnaast is de heer Jongejan al 25 jaar afgevaardigde in het Samenspel Zuid Hollandse Eilanden (ZHE), die bestaat uit 10 postduivenverenigingen van Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. Ook hier vervult hij sinds 2007 de functie van voorzitter. Vanuit die functie is hij afgevaardigde bij vergaderingen waar de beslissingen worden genomen voor de duivensport in de provincie Zuid-Holland.

Tijdens het vliegseizoen zorgt de heer Jongejan ervoor dat de vele duizenden duiven met een juiste controle en registratie in de reismanden worden gezet. Tevens is hij nauw betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse tentoonstelling, de duivenkeuringen en de kampioenenmiddag, die bekend is bij regionale, nationale en zelfs internationale duivenliefhebbers.

Burgemeester Grootenboer-Dubbelman complimenteerde de heer Jongejan dat hij, als groot liefhebber van de duivensport, zijn expertise ook jarenlang op bevlogen wijze inzette op bestuurlijk gebied, wat ook erg waardevol was voor de lokale samenleving.